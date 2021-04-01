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01 апреля 2021, 17:37

В Минске завершено расследование уголовного дела в отношении участницы акций протеста

Фото из архива
Фото из архива

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по городу Минску завершило расследование уголовного дела об активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

"По данным следствия, в ночь с 9 на 10 августа прошлого года 41-летняя минчанка принимала участие в несанкционированном массовом мероприятии в центре столицы. Вместе с неустановленными лицами обвиняемая, находясь на пересечении улиц Даумана и Сторожевской, а также проспекте Машерова, игнорировала законные требования правоохранителей, грубо нарушала общественный порядок и выкрикивала различные лозунги. 10 августа женщина участвовала в несанкционированных митингах на улицах Притыцкого и Берута, а также проспекте Пушкина в Минске. В толпе участников она вместе с неизвестными перекрывала проезжую часть, перетаскивая цветочные кашпо и фрагменты металлических конструкций, а также иные предметы", - рассказали в СК.

Допрошены обвиняемая и свидетели. К материалам дела приобщены видео и фото, размещенные в интернете, а также в мобильном телефоне женщины.

Действия фигурантки квалифицированы следствием по ч.1 ст.342 УК (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшее нарушение работы транспорта). Она заключена под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Правоохранители устанавливают других причастных к противоправной деятельности.

"Следственный комитет в очередной раз обращается к гражданам. Не поддавайтесь на провокации организаторов беспорядков, задумайтесь о последствиях ваших действий, будьте благоразумными. Напоминаем, что за подобные противоправные действия непременно наступит уголовная ответственность, а на плечи обвиняемых ляжет необходимость возмещать материальный вред", - отметили в ведомстве.-0-

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