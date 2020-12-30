В Минске женщина 76 раз рассчиталась по чужой карте - похищено более Br1,8 тыс.

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30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московским (Минска) районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело, возбужденное по факту хищения путем использования компьютерной техники. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
"По данным следствия, летом текущего года на протяжении двух недель женщина, используя найденную банковскую карту, совершила 76 успешных операций в различных магазинах столицы. Всего указанным способом было похищено более Br1,8 тыс., принадлежащих 65-летнему мужчине", - рассказали в СК.
Банковская карта была изъята у подозреваемой сотрудником автозаправочной станции, после чего она скрылась.
Всех, кто обладает какой-либо информацией, следователи просят сообщить по телефону 8 (044) 500-31-11.-0-