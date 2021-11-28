28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске женщина на электросамокате попала под колеса иномарки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Анастасии Цыбиной, 27 ноября около 18.00 38-летний водитель, управляя автомобилем "Мерседес" и поворачивая налево на развязке МКАД - Долгиновский тракт, наехал на 57-летнюю женщину, которая пересекала дорогу по регулируемому пешеходному переходу на электросамокате.

В результате ДТП минчанка с травмами доставлена в медицинское учреждение. Проводится проверка. На месте работали сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что, подъезжая к пешеходному переходу, водитель должен убедиться в безопасности и пропустить пешеходов, пересекающих проезжую часть. Помимо этого необходимо учитывать погодные условия и состояние дорожного покрытия.-0-