В Минске женщина на самокате попала под колеса автомобиля

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина на самокате попала под колеса автомобиля. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Анастасии Цыбиной, сегодня примерно в 10.30 водитель автомобиля "Рено" двигался по ул.Кропоткина со стороны ул.Веры Хоружей в направлении ул.Кульман. Вблизи дома №8 он совершил наезд на женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате.

В результате ДТП 37-летняя минчанка получила травмы и была доставлена в учреждение здравоохранения.

По факту произошедшего сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска проводят проверку.

Госавтоинспекция напоминает, что при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам.-0-

УГАИ ГУВД Мингорисполкома