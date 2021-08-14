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4 августа, Минск /Корр, БЕЛТА/. В Минске женщина переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса авто. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.По предварительной информации, 13 августа около 22.55 минут водитель автомобиля «Лада», двигаясь по пр.Победителей вблизи дома №2, совершил наезд на женщину 1991 года рождения, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате происшествия женщина получила телесные повреждения и была доставлена в учреждение здравоохранения.На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются. На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска.Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что переходить проезжую часть нужно в установленном для этого месте, предварительно убедившись, что транспортное средство остановилось. В темное время суток для привлечения внимания водителей необходимо обозначать себя световозвращающими элементами.-0-