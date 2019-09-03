В Минске женщина под предлогом закупки мебели и строительных работ в квартире выманила более Br3,7 тыс.

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Октябрьский (г.Минска) районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 41-летней женщины, подозреваемой в мошенничестве, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.
По данным следствия, индивидуальный предприниматель с сентября по октябрь 2018 года под предлогом выполнения строительных работ в квартире и закупки мебели завладела деньгами потерпевшей на общую сумму более Br3,7 тыс.
Следователи установили, что при заключении договора подозреваемая просила внести предоплату для закупки материала и уверяла, что благодаря этому ремонт начнется в кратчайшие сроки. Женщина получала деньги, но исполнять принятые на себя обязательства не намеревалась. Сейчас к ней применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Следователи проверяют информацию о причастности женщины к другим фактам противоправной деятельности. Пострадавших от действий подозреваемой просят звонить по телефонам (017) 389-55-55 и (044) 500-31-11.-0-