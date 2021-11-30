В Минске женщина погибла под колесами авто при переходе дороги в неустановленном месте

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пешеход погибла в результате аварии в столице, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло сегодня вечером вблизи дома №28 на ул.Кедышко.

К проверке подключились следователи. В Следственном комитете Беларуси сообщили подробности происшествия: 39-летний мужчина за рулем Nissan совершил наезд на 52-летнюю женщину, когда та пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода.

От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

Следователями во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о происшествии, просят обратиться в УСК по Минску по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.-0-