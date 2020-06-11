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11 июня 2020, 11:29

В Минске женщина продала квартиру родственнику, чтобы избежать конфискации

Фото из архива
Фото из архива

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске женщина продала квартиру родственнику, чтобы избежать ее конфискации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации столичной прокуратуры.

В январе 2018 года был заключен договор купли-продажи однокомнатной квартиры по пр.Дзержинского в Минске. Она продана за $50 тыс. в эквиваленте, покупатель внес деньги до подписания документа.

Через четыре дня после этого в отношении продавца возбудили уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями. В апреле 2019 года суд признал женщину виновной в преступлениях против интересов службы, в том числе в получении взятки, и назначил семь лет лишения свободы с конфискацией имущества. Отчужденную квартиру оставили под арестом. Однако после вступления в силу изменений в уголовный закон фигурантка была освобождена от дополнительного наказания. При этом ущерб она не возместила в полном объеме.

Прокуратура Московского района Минска провела проверку и изучила законность перехода права собственности на недвижимость. Выяснилось, что женщина на момент заключения договора купли-продажи квартиры знала о проверке, которую проводили в отношении нее правоохранительные органы, а также о возможности возбуждения уголовного дела и конфискации имущества. Именно по этой причине она продала квартиру своему троюродному брату без намерения создать юридические последствия сделки.

Мнимость сделки подтверждена и тем, что предусмотренные договором деньги она не получала. На какие цели они были израсходованы, женщина как ответчик в суде пояснить не смогла. Кроме того, брат в суде утверждал, что в спорной квартире на основании бессрочного договора найма за ежемесячную плату в размере Br50 проживала некая третья гражданка, но оказалось, что фактическими жильцами были ее дочь и зять.

Прокурор предъявил в интересах государства встречный иск о признании договора купли-продажи квартиры ничтожным, поскольку сделка заключена, чтобы избежать обращения взыскания на имущество. В итоге суд Московского района Минска отказал в удовлетворении исковых требований истца об освобождении квартиры от ареста, а исковые требования прокурора удовлетворены - установлена ничтожность договора купли-продажи квартиры, государственная регистрация перехода права собственности на нее признана недействительной. Постановление суда вступило в силу.-0-

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