5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске женщина уснула за рулем и врезалась в три автомобиля. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко, водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen, двигалась по пр.Машерова со стороны пр.Победителей в направлении ул.Сторожовской в третьей полосе движения. Женщина уснула за рулем и совершила наезд на автомобили Hyundai, BMW и Volkswagen", - рассказали в ГАИ.

Пострадавших в ДТП нет, автомобили получили механические повреждения. По данному факту проводится проверка.

"Уважаемые водители, помните о том, что запрещается управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, а также под воздействием лекарственных средств, снижающих внимание и быстроту реакции. Каждому водителю не стоит забывать о том, что перед поездкой важно отдохнуть и хорошо выспаться, ведь управление автомобилем требует высокой концентрации внимания", - добавили в ГАИ.-0-