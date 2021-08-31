В Минске женщину приговорили к 2 годам "домашней химии" за оскорбление помощника прокурора

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Первомайского района Минска вынес приговор по уголовному делу об оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Перед судом предстала женщина 1978 года рождения, обвиняемая в совершении преступления, предусмотренного ст.369 УК.

По материалам дела, она 10 декабря 2020 года с использованием мобильного телефона в одном из Telegram-каналов под публикацией в отношении помощника прокурора Фрунзенского района Минска опубликовала текстовое сообщение оскорбительного характера, содержащее ненормативную форму речевого выражения.

Обвиняемая в суде вину по предъявленному обвинению признала в полном объеме.

Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года. Мобильный телефон конфискован в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-