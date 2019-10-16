В минской больнице наркоман похитил у медработников около Br490

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержан 28-летний молодой человек, который, находясь под воздействием наркотиков, похитил деньги медицинского персонала одной из больниц столицы, сообщил БЕЛТА сотрудник ГУВД Мингорисполкома Егор Титов.

"На пропускном пункте больницы парень представился родственником одного из пациентов, назвав вымышленную фамилию и отделение. После чего начал заходить в комнаты медицинского персонала и похищать из сумок деньги. Таким способом, обойдя со второго по двенадцатый этажи, фигурант украл около Br490, - рассказал Егор Титов. - Заметив пропажу имущества, работники больницы незамедлительно обратились в милицию. Прибывшие на место оперативники задержали парня на выходе из медучреждения, а деньги вернули владельцам".

Фото ГУВД Мингорисполкома

В момент кражи молодой человек находился под воздействием наркотиков и был госпитализирован в токсикологическое отделение этой же больницы.

Известно, что фигурант нигде не работает и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и незаконный оборот наркотиков.

Материалы проверки направлены в Следственный комитет для дачи правовой оценки действиям фигуранта.-0-