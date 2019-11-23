В минской многоэтажке произошел пожар

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в квартире на 7-м этаже 16-этажного жилого дома по ул.Сырокомли произошел пожар, сообщили БЕЛТА в столичном управлении МЧС.

Сообщение о задымлении в одной из квартир поступило спасателям 22 ноября в 20.20.

Подразделения МЧС приехали на место. Сначала по внешним признакам ничего не наблюдалось. После разведки было установлено, что в жилой комнате однокомнатной квартиры произошло загорание имущества на площади 10 кв.м.

Звено газодымозащитной службы вскрыло деревянную дверь и обнаружило в коридоре хозяина квартиры. Его вывели из опасной зоны и передали бригаде медиков.

Мужчина 1942 года рождения был в сознании, он госпитализирован с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения". Пожар ликвидирован в 20.42.

В результате огнем повреждено имущество, закопчена квартира. Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-