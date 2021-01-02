2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области 1 января задержаны 23 нетрезвых водителя. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"В праздничные дни Госавтоинспекция работает в усиленном режиме. За первый день нового года выявлено около 300 правонарушений со стороны участников дорожного движения. В большинстве случаев с нарушителями велась профилактическая работа. Вместе с тем сотрудниками ГАИ по Минской области выявлено 34 водителя, не имеющих права управления транспортными средствами, а также 23 нетрезвых водителя", - рассказали в ГАИ.

Кроме того, отличились своей безответственностью и пешеходы, которые стали нарушителями в 53 случаях. При этом 33 пешехода находились на проезжей части дороги в состоянии опьянения, 40 человек не обозначили себя в темное время суток световозвращающими элементами, тем самым подвергнув опасности как себя, так и других участников дорожного движения. Нарушители привлечены к административной ответственности.

Контроль за дорожным движением будет продолжен путем обмена экипажами дорожно-патрульной службы ГАИ соседних районов области. Под пристальным вниманием ГАИ - нетрезвые водители, лица, не имеющие права управления транспортными средствами, водители-лихачи и пешеходы-нарушители.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует участникам дорожного движения строго соблюдать требования ПДД, быть внимательными и дисциплинированными на дороге. "Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, либо видите на проезжей части нетрезвых пешеходов, велосипедистов - сообщите в дежурную часть ГАИ по телефонам 229-04-44 или 102 (звонок бесплатный)", - добавили в ГАИ.-0-