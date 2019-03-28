В Минской области 13 человек обвиняются в мошенничестве при получении выплат за сдачу крови

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Минской области завершило расследование уголовного дела о мошеннических действиях, связанных с получением денежных компенсаций за донорство крови, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК Татьяна Белоног.

Обвиняемыми признаны 13 человек. Преступления совершались как в Минске, так и на территории столичного района. В зависимости от роли в противоправной деятельности их действия квалифицированы по различным частям статьи "Мошенничество" и как использование заведомо подложного документа, совершенное повторно, группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, обвиняемые, являясь донорами крови, с декабря 2015 год по декабрь 2017-го предоставляли в медучреждения заведомо подложные документы для получения завышенного размера денежной компенсации за донорские и дополнительные дни отдыха.

Изготавливал фиктивные документы 33-летний житель Минска, который работал в должности директора частного предприятия, находившегося в стадии ликвидации. Используя реквизиты и печать юрлица, мужчина сбывал своим "клиентам" справки с недостоверными сведениями о том, что они якобы сотрудники фирмы, и их среднедневном заработке. Подложные документы доноры предоставляли в медорганизации, на основании которых им выплачивали денежные средства в качестве компенсации за сдачу крови.

Следователями собраны доказательства по 149 эпизодам - количество выплат, связанных со сдачей крови. Обвиняемые завладели денежными средствами на сумму более Br53 тыс.

На имущество подследственных, в том числе транспортные средства, наложен арест на общую сумму около Br40 тыс. Они возместили большую часть причиненного ущерба.

Учитывая сотрудничество со следствием, к обвиняемым применены меры пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-