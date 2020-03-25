В Минской области 38% погибших в ДТП были нетрезвыми - прокуратура

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области 38% погибших в ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщил БЕЛТА старший помощник прокурора области Владимир Непокупный.

По статистике, с начала года 62% смертельных аварий произошло из-за нарушения ПДД. Всего по этой причине погибли 25 человек. Они пересекали проезжую часть вне пешеходного перехода, двигались в попутном направлении либо находились на дороге без светоотражающих элементов. "При этом 38% потерпевших на момент гибели находились в состоянии алкогольного опьянения", - отметил Владимир Непокупный. В темное время суток происходит более 70% смертельных ДТП.

Более трети аварий произошло по вине водителей: нарушение скоростного режима, правил маневрирования, невнимательность (преступная небрежность).

Существенно выросло число аварий с гибелью в Борисовском, Дзержинском, Клецком, Логойском, Минском, Солигорском районах. Фактов гибели в ДТП несовершеннолетних не зафиксировано. Кроме того, на 38% возросло число пострадавших в авариях, ранения получили 135 человек. Больше всего таких случаев в Минском, Молодечненском, Слуцком, Дзержинском, Смолевичском районах.

Как отметили в прокуратуре, эти негативные тенденции требуют от субъектов профилактики, в первую очередь Госавтоинспекции, дополнительных мер, касающихся активизации предупредительной работы в этом направлении. В свою очередь органы прокуратуры области по результатам проведенного анализа проводят необходимую координационную работу, связанную с обеспечением безопасности участников дорожного движения.-0-