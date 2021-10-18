В Минской области автомобиль врезался в дерево: водитель погиб

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области автомобиль врезался в дерево, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

"Сегодня около 9.10 водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем "Форд", на 18-м км автодороги Р53 не справился с управлением, допустил занос автомобиля, после чего съехал кювет и врезался в дерево. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия", - рассказали в УВД.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать лишних перестроений и опасных маневров.-0-