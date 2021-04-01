В Минской области две женщины после разговоров с лжесотрудниками банков лишились почти Br80 тыс.

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области после разговоров с лжесотрудниками банков две женщины лишились почти Br80 тыс. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

"Динамика преступности в сфере высоких технологий показывает стремительный рост преступлений, квалифицируемых по ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники) УК. Это связано и с модернизацией способов совершения таких преступлений, и с тем, что граждане продолжают доверять звонящим им "сотрудникам банка". Так, за три месяца текущего года следователи Минской области возбудили 821 уголовное дело этой категории, что почти в 4 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года (209 уголовных дел)", - рассказали в СК.

К примеру, днем 30 марта злоумышленник позвонил через Viber 66-летней жительнице Борисова и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что для пресечения хищения с банковской платежной карточки женщине необходимо установить определенное приложение удаленного доступа, сообщить коды карты и прислать скриншоты из мобильного банкинга, что она и сделала. Позже, заподозрив неладное, пенсионерка направилась в банк и при проверке обнаружила, что с ее карт-счета пропало почти Br40 тыс.

Еще один подобный случай произошел днем ранее в Мядельском районе. В то время, когда 40-летняя гражданка Казахстана отдыхала в белорусском санатории, ей по Viber позвонил неизвестный мужчина. В телефонном разговоре он также сказал, что необходимо установить приложение удаленного доступа. После этого с карт-счета потерпевшей при аналогичных обстоятельствах было похищено Br38 тыс.

Действия неизвестных в обоих случаях квалифицированы по ч.4 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, в особо крупном размере) УК.

Следователи Минской области призывают никому не сообщать реквизиты банковских платежных карточек и не устанавливать по просьбе иных лиц подозрительные приложения на мобильный телефон. Помните: сотрудники банка никогда не будут звонить, чтобы выяснить эти сведения. В случае подозрительных финансовых операций самостоятельно обратитесь в отделение банка. Поскольку часто на такие уловки злоумышленников попадаются люди в возрасте, обязательно разъясните эти советы пожилым родственникам.-0-