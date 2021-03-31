В Минской области фирма незаконно продала через интернет мобильники и аксессуары почти на Br570 тыс.

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Минской области провели контрольные мероприятия в отношении организации, которая торгует мобильными телефонами, в том числе марки IPhone, и аксессуарами к ним через свой интернет-сайт. О выявленных нарушениях оборота товаров в Сети БЕЛТА рассказал заместитель начальника инспекции МНС по области Юрий Коновалов.

"Установлено, что организация за шесть месяцев приобрела и реализовала на территории Беларуси мобильные телефоны, часы и аксессуары к ним на общую сумму Br569 667,64. Однако документы, подтверждающие легальность приобретения указанных товаров, а также их отпуск в реализацию, отсутствовали. Экономический суд Минской области постановил взыскать с организации штраф - в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП", - сказал Юрий Коновалов.

В инспекции напомнили, что приобретение, хранение, транспортировка, реализация товаров без наличия требуемых сопроводительных документов, документов, подтверждающих приобретение (поступление) либо отпуск товаров для реализации, влекут наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения, суммы выручки, полученной от реализации товаров.-0-