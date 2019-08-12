В Минской области искали двух заблудившихся грибников в минувшие сутки

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели в Минской области дважды за минувшие сутки выходили на поиски потерявшихся в лесу людей, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Один из грибников потерялся в лесном массиве вблизи деревни Боровец Крупского района. Мужчина пошел на тихую охоту около 8.00. Примерно в 10.20 спасателям сообщили, что он заблудился. "В 13.40 гражданин вышел из леса на звук сигнально-громкоговорящего устройства, в медицинской помощи он не нуждался", - рассказали в МЧС.

В тот же день в поисках человека понадобилась помощь логойских спасателей. В 13.47 им поступило сообщение, что в лесу у деревни Мокрадь потерялся мужчина. За грибами он ушел около 9 утра. "Поисковые работы проводились работниками МЧС. В 14.15 мужчина вышел из леса самостоятельно, в медицинской помощи не нуждался", - рассказали в спасательном ведомстве.

Как сообщалось, в МЧС настоятельно рекомендуют брать с собой в лес заряженный мобильный, что намного облегчает поиски. Подробные рекомендации, как действовать, если человек заблудился, можно прочесть в мобильном приложении МЧС, а также в разделе "Будь готов!" на сайте ведомства.-0-