В Минской области наркоконтроль выявил двух сбытчиков психотропа

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля УВД Миноблисполкома и Жодинского ГОВД при силовой поддержке ОМОН УВД в Жодино задержали местных жителей, у которых при себе и в тайниках на территории города и в Минске обнаружено 125,21 г кристаллического вещества синего цвета. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

По предварительной информации, вещество хранилось с целью сбыта. На интернет-магазин молодые люди - 20 и 21 лет - работали около двух месяцев.

Установлено, что кристаллическое вещество содержит в своем составе альфа-PVP, которое является особо опасным психотропным веществом, не используемым в медицинских целях.

Жодинский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Задержанные водворены в ИВС.-0-