В Минской области объявлен в розыск 14-летний школьник

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объявлен в розыск 14-летний минчанин Тимофей Кирьянов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Разыскивает милиция".

16 мая около 21.00 он самовольно покинул детское отделение УЗ "Борисовская ЦРБ №1".

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 182-185 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза темные, носит очки.

Был одет: голубая водолазка с изображением дыма на рукавах и спине, синие шорты в мелкий белый горошек длиной чуть выше колена, кроссовки желто-коричневые на шнурках

Если вам известно местонахождение подростка, просьба сообщить в Борисовское РУВД по телефонам 8 (029) 613-25-21, 8 (029) 666-19-59 или 102.-0-

Фото МВД