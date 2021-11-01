В Минской области при пожарах сгорело более 180 т соломы

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области за сутки при пожарах уничтожено более 180 т соломы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

31 октября в 16.20 спасателям поступило сообщение о пожаре скирды соломы в поле ОАО "1-я Минская птицефабрика" в Заславле Минской области по ул. Дехновка. В результате пожара уничтожено около 7 т соломы в рулонах.

В этот же день в 17.15 сообщили о пожаре двух скирд соломы в поле КСУП "Валевачи" возле деревни Ялча Червенского района Минской области. В результате пожара уничтожено около 180 т соломы в рулонах. Работниками МЧС и хозяйства спасено 90 т соломы в рядом расположенной скирде.

Фото МЧС

Пострадавших нет. Причины пожаров устанавливаются. -0-