В Минской области с августа 2020 года возбуждено 535 уголовных дел в связи с массовыми беспорядками

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи Минской области с августа 2020 года по настоящее время возбудили 535 уголовных дел о преступлениях, связанных с массовыми беспорядками и протестными акциями, сообщил БЕЛТА заместитель начальника УСК по области Валерий Калин.

Он отметил, что основную часть уголовных дел можно разделить на несколько категорий. К первой относятся дела, возбужденные по фактам осквернения сооружений и порчи имущества (ст.341 УК), таковых 217.

В частности, Червенский РОСК завершил расследование уголовного дела о порче имущества. 36-летний минчанин вечером 5 декабря прошлого года вблизи деревни Смогоровка Червенского района умышленно нанес краску на автопавильон, чем причинил материальный ущерб РУП "Минскавтодор-Центр". За это мужчина осужден на 240 часов общественных работ.

За оскорбления, угрозы насилия в отношении представителей власти, размещенные в интернете либо направленные в виде личных сообщений по мобильной связи, в мессенджерах (ст.369, 364, 366, 188, 189 УК), возбуждено 148 уголовных дел.

К примеру, в январе этого года УСК по Минской области завершило расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Минского района. Он через социальную сеть Instagram и мессенджер Telegram в августе - сентябре 2020 года направлял сообщения с угрозами насилия и оскорблениями в адрес сотрудников органов внутренних дел и судей. Обвиняемый себя виновным признал полностью и раскаялся в содеянном. Судом Ленинского района Минска он приговорен к трем годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Возбуждено 67 уголовных дел о повреждении имущества госорганов, организаций либо личного имущества должностных лиц госорганов (ст.ст. 339, 218 УК).

Так, УСК по Минской области завершило расследование дела в отношении 31-летнего жителя Жодино, который около 20.00 7 октября прошлого года по месту жительства незаконно изготовил самодельное зажигательное устройство. Затем мужчина около 3.00 8 октября умышленно привел его в действие на крыльце здания прокуратуры Жодино. В результате были повреждены дверь и крыша козырька над входом в здание. Материальный ущерб превысил Br1,5 тыс.

Кроме того, зарегистрированы преступления, связанные с организацией и подготовкой действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активным участием в них (ст.342 УК). Всего на данный момент возбуждено девять уголовных дел данной категории.

Валерий Калин отметил: в попытках накалить ситуацию в стране радикально настроенные лица продолжают распространять в интернете дезинформацию, направленную на дестабилизацию обстановки.

УСК по Минской области обращает внимание граждан на неотвратимость наказания. За особо злостное хулиганство (ст.339 УК) предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет, за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них (ч.1 ст.342 УК) - до трех лет лишения свободы. Ст.364 УК (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) предполагает до шести лет лишения свободы, ст.369 УК (оскорбление представителя власти) - до трех лет ограничения свободы.

"С сотрудниками милиции управление Следственного комитета по Минской области продолжает работу по установлению всех лиц, совершивших преступления, и привлечению их к предусмотренной законом ответственности", - заключил Валерий Калин.-0-