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10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области с начала года произошло 167 ДТП с участием пешеходов, в которых 44 человека погибли, 128 получили травмы различной степени тяжести. По вине пешеходов произошло 67 ДТП, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Минского района Екатерина Сильченко. В ГАИ отметили: причин ДТП много, но большинство из них происходит по вине человека. "Особенно опасно сознательное нарушение правил дорожного движения, получившее сегодня, к сожалению, самое широкое распространение. ДТП происходят не потому, что правила перехода через дорогу сложны и трудновыполнимы. Большинство нарушителей знали правила, но нарушили их", - сказала Екатерина Сильченко. В связи с этим водителей призывают заблаговременно снижать скорость транспортного средства при приближении к пешеходному переходу. Пешим участникам дорожного движения следует приобрести и использовать светоотражающие элементы в одежде, чтобы быть заметными в темное время суток. Особенно это касается детей и подростков. Переходить проезжую часть нужно по пешеходным переходам, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин. "При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы, где она хорошо просматривается в обе стороны", - напомнила Екатерина Сильченко. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. При движении по краю проезжей части следует идти навстречу движению транспортных средств. Если пешеход нарушает требования правил дорожного движения, он может быть привлечен к административной ответственности, добавили в ГАИ. Госавтоинспекция просит участников дорожного движения при виде идущего по проезжей части пьяного пешехода незамедлительно сообщать об этом по телефону 102.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!