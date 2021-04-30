В Минской области с начала года в ДТП с мототранспортом пострадали 5 человек

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года на автодорогах Минской области произошло пять ДТП с двухколесным механическим транспортом, в которых пять человек травмированы. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД облисполкома.

Причем все аварии случились по вине самих водителей. Одно ДТП совершил пьяный водитель, четыре - бесправники.

Сегодня проходит Единый день безопасности дорожного движения, цель которого - профилактика ДТП с участием двухколесного транспорта. Мероприятие - часть республиканской профилактической акции "Мотодвижение - без нарушений!".

Ежегодно с наступлением весенне-летнего периода возрастает количество аварий с мотоциклами, скутерами, другим механическим двухколесным транспортом. Проверки показали, что среди основных факторов, влияющих на тяжесть последствий, отсутствие водительских прав у мотоциклистов, лихачество, превышение скорости, пьяное вождение и неиспользование мотошлемов.

Стражи дорог совместно с другими службами милиции общественной безопасности уже в течение недели проводят профилактические рейды с применением негласного и смешанного контроля за дорожным движением, в том числе с использованием служебного мототранспорта ГАИ. Организована информационно-разъяснительная работа в трудовых коллективах, учреждениях образования, среди представителей соответствующих общественных объединений и клубов, с собственниками мототранспорта. Милиционеры разъясняют порядок получения водительского удостоверения, постановки мототранспорта на учет и снятия с него, прохождения государственного техосмотра, необходимость обязательного страхования, правила безопасного поведения на дорогах и мерах административного процесса при выявлении нарушений со стороны мотоциклистов.

"Безопасность езды на мотоцикле обеспечивается, прежде всего, водительским мастерством, умением избегать аварийных ситуаций и, конечно же, соблюдением правил дорожного движения", - добавили в ГАИ.-0-