1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области с начала года в ДТП травмированы три мотоциклиста, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Как только наступает теплая пора, на дорогах появляются мотоциклисты, скутеристы. Проверки по ДТП прошлого года показали, что основные факторы, влияющие на тяжесть последствий, это отсутствие водительских прав у мотоциклистов, лихачество и превышение скорости, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, без мотошлемов, - рассказали в ГАИ. - С начала года в Минской области с участием мототранспорта произошло три ДТП, в результате которых три человека получили травмы".

Все три аварии случились по вине водителей двухколесных механических транспортных средств. В одном случае водитель управлял мотоциклом, не имея на это права.

По законодательству, управление транспортным средством лицом, не имеющим на это права, влечет штраф от 5 до 20 базовых величин. Те же действия, совершенные повторно в течение года, наказываются штрафом от 20 до 50 БВ, или общественными работами, или административным арестом.

"Этот вид транспорта небезопасен, если ты не имеешь за плечами определенных знаний и навыков вождения. Поэтому очень важно, прежде чем приобрести мотоцикл, обучиться на соответствующую категорию. Уважаемые мотолюбители, каждый из вас должен понимать: дорога обязывает к строгому соблюдению правил движения", - добавили в ГАИ.-0-