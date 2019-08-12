12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области с погоней задержали пьяного водителя квадроцикла, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

11 августа около 19.40 внимание сотрудников ГАИ привлек молодой человек, который двигался по автодороге Колодищи-Заславль на квадроцикле, что запрещено правилами дорожного движения. Водитель проигнорировал неоднократные требования об остановке и продолжил движение. В результате преследования он был задержан в садовом товариществе "Заценьский родник".

При разбирательстве выяснилось, что за рулем квадроцикла находился 33-летний житель Минска. Ранее он 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Медицинское освидетельствование показало у него 1,08 промилле алкоголя. В отношении водителя составлены административные протоколы, а квадроцикл отправлен на штрафстоянку.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования предусматривается наказание в виде лишения права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года и штрафом от 50 до 100 базовых величин (1 БВ составляет Br25,5). За повторное управление механическим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности, при этом предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, независимо от права собственности.-0-