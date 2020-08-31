31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области спасатели дважды за минувшие сутки искали потерявшихся в лесу, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

30 августа в 13.55 поступило сообщение о заблудившейся женщине 1972 года рождения в лесном массиве вблизи деревни Лусково Минского района. Около 12.00 она ушла в лес за ягодами. Поисковые работы вели сотрудники Минского районного отдела по ЧС. В 14.23 гражданка вышла на звуки сигнального громкоговорящего устройства, в медицинской помощи она не нуждалась.

В 20.32 поступило сообщение о заблудившемся в лесном массиве вблизи деревни Лысая Гора Минского района. Мужчина 1980 года рождения ушел в лес около 18.00. Сотрудники МЧС обнаружили гражданина в лесном массиве в 00.15, в медицинской помощи он также не нуждался.-0-