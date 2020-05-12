В Минской области спасатели дважды за сутки тушили солому

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области спасатели дважды за сутки выезжали на вызовы о загоревшейся соломе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Накануне в 14.15 поступило сообщение о пожаре вблизи деревни Красноармейская Молодечненского района. Горела скирда соломы в рулонах. Огонь уничтожил 6 т, работникам МЧС и предприятия удалось спасти столько же. Пострадавших нет.

Аналогичный вызов поступил спасателям в 18.56 из деревни Новоселки Пуховичского района: горела солома в рулонах под навесом. Пожар ликвидирован. По предварительной информации, сгорело 2 т соломы, повреждена крыша на площади 40 кв.м. Пострадавших нет.

Причины пожаров устанавливаются.-0-

Фото Минского областного управления МЧС