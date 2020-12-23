В Минской области участились случаи хищения денежных средств с банковских карт

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие выходные следователи Минской области возбудили 6 уголовных дел о хищении денежных средств лицами, представлявшимися сотрудниками банков. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

По информации следствия, злоумышленники в ходе телефонных разговоров, чаще всего с использованием мессенджеров Viber, Telegram, представляются сотрудниками банков и под различными предлогами узнают у граждан реквизиты их банковских пластиковых карточек.

Наиболее распространенный повод - якобы имевшее место списание денежных средств потерпевшего. Для отмены такой операции у владельца карт-счета просят сообщить номер карты, имя владельца, срок действия, код безопасности (cvv-код, размещенный на обратной стороне карты).

Получив нужную им информацию обманным путем, мошенники получают возможность проводить финансовые операции с банковской пластиковой карточкой потерпевшего. За 19-20 декабря по возбужденным уголовным делам общий ущерб, причиненный шести жителям области за два дня, составил почти Br7000.

В середине декабря 63-летней жительнице Дзержинского района по телефону позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником АСБ "Беларусбанк". Он сообщил, что по карт-счету женщины произошло списание денежных средств. Для того, чтобы отменить эту операцию, ей необходимо сообщить реквизиты банковской карты. Потерпевшая указала данные сведения, после чего у нее с карт-счета были похищены почти Br1200.

Во всех случаях уголовные дела возбуждались по ст. 212 (хищение с использованием компьютерной техники) Уголовного кодекса Беларуси. Проводятся мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников.

Следователи УСК по Минской области в очередной раз обращают внимание граждан: не передавайте никому реквизиты своих банковских платежных карт. Не сообщайте в мессенджерах (Viber, Telegram, Whatsapp) и по телефону данные реквизиты посторонним лицам. "В случае подозрительных финансовых операций незамедлительно обратитесь в отделение банка. Если с вами связалось лицо, которое представилось сотрудником банка, прекратите разговор и перезвоните в обслуживающий банк самостоятельно. При наличии приложения "интернет-банкинг" проверьте информацию о списании средств собственноручно (все операции с денежными средствами фиксируются в приложении). Воспользуйтесь услугой банковских СМС-уведомлений, чтобы всегда знать, какие операции проводились с вашим счетом. Чаще всего на такие уловки злоумышленников попадаются люди в возрасте, поэтому обязательно разъясните данную информацию своим пожилым родственникам", - добавили в СК.-0-