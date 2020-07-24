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24 июля 2020, 16:49

В Минской области участились случаи мошенничества на сайтах объявлений

Фото из архива
Фото из архива

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление СК по Минской области отмечает рост количества фактов, связанных с мошенническими схемами фишинга. Следователями ежедневно возбуждаются уголовные дела по факту хищения денежных средств путем использования компьютерной техники, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

"Наблюдается рост количества преступлений, связанных с мошенническими схемами фишинга. Используя фишинговые страницы или целые сайты, злоумышленники получают данные платежной карты (номер, срок действия, имя и фамилия держателя, а также трехзначный CVV-код), после чего похищают деньги со счета", - отметила Татьяна Белоног.

Одной из распространенных разновидностей фишинга стала мошенническая схема, где злоумышленники выступают в роли покупателей. "К примеру, 21-летний житель Молодечно разместил на торговой площадке "Куфар.бай" объявление о продаже колесных дисков для автомобиля. В тот же вечер через мессенджер с ним связался потенциальный покупатель. Договорившись о цене и способе оплаты за доставку товара через данную торговую площадку, незнакомец прислал фишинговую ссылку. Мужчина перешел по ней и внес сведения о своей банковской карте. В тот же момент с его карт-счета было списано Br250", - рассказала Татьяна Белоног.

Таким же способом лишилась денег 21-летняя девушка, которая разместила объявление о продаже свадебного платья. "Через полчаса с ней связались в Viber и предложили перевести деньги за товар на ее карту. Она попросила 20-летнего жителя Вилейского района пройти по ссылке на страницу банка, которую прислала ей покупательница якобы из Литвы, и внести реквизиты его карты - своей у девушки не было. Затем по просьбе покупательницы - первый платеж якобы не прошел - девушка еще раз прошла по указанной ссылке и уже внесла сведения карты своей матери. После проведения указанных операций родственники сообщили, что с их карт-счетов пропали Br660 и Br450", - поделилась подробностями Татьяна Белоног.

По данным фактам следователями возбуждены уголовные дела по ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники) УК. Номера, с которых писали потерпевшим, принадлежат иностранным операторам. Следователями направлены международные поручения об оказании правовой помощи.

Правоохранители обращают внимание граждан на то, что к любым операциям с использованием банковской карты необходимо относится очень внимательно. "Для оплаты покупок в интернете лучше использовать отдельную карту и не держать на ней много денег. Владельцам банковских пластиковых карт следует знать, что для перевода на счет денег за покупку не нужно вносить трехзначный CVV-код с оборотной стороны карточки, сеансовые пароли, коды подтверждения из СМС и другие дополнительные коды. Для получения платежей необходим лишь только номер карты. Если же прислали ссылку на почтовый ящик, в мессенджер или SMS-сообщением, прежде чем ее открывать, необходимо внимательно проверить доменное имя, отыскав в интернете официальный сайт и сверив домен", - подчеркнула Татьяна Белоног.-0-

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