В Минской области установлен мужчина, распространявший детскую порнографию

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Молодечненского РОВД и УВД Миноблисполкома установили мужчину, распространявшего в интернете файлы порнографического содержания. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

"Оперативники изъяли у 52-летнего мужчины стационарный компьютер и ноутбук, на которых хранилось около тысячи видеоматериалов. Часть из них направлена на культурологическую экспертизу, в соответствии с которой установлено, что файлы с изображениями малолетних детей и подростков носят порнографический характер", - уточнили в ведомстве.

В отношении мужчины органы следствия за распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетних возбудили уголовное дело. Ранее в поле зрения правоохранительных органов мужчина не попадал.

В соответствии с изменившимся законодательством за хранение и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера КоАП предусматривает административную ответственность - штраф до 30 БВ (1 БВ - Br29). Те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания, влекут уже уголовную ответственность по ч.1 ст.343 УК. За изготовление порнографических материалов и их распространение максимальное наказание - лишение свободы на срок до 4 лет.-0-