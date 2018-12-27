В Минской области в этом году от алкогольных суррогатов умерли 27 человек

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области от употребления суррогатов алкоголя в этом году умерли 27 человек. Факты смерти зарегистрированы в 13 районах: Минском, Смолевичском, Борисовском, Жодинском, Молодечненском, Березинском, Вилейском, Клецком, Копыльском, Слуцком, Столбцовском, Узденском и Червенском. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Проверки показали, что в большинстве случаев причиной смерти стало употребление суррогатов, содержащих в своем составе метиловый спирт. В УВД уточнили, что речь в первую очередь идет об автомобильном стеклоомывателе, а также жидкостях для мытья окон, антифриза, растворителя и парфюмерных изделий. "Особую опасность, из-за доступности в цене, представляет собой именно автомобильный стеклоомыватель", - подчеркнули правоохранители.

Так, в марте этого года, выпив стеклоомывающей жидкости, умерли трое жителей деревни Новоселье Минского района. Стеклоомыватель предложил распить один из погибших, при этом односельчанам пояснил, что приобретал и употреблял его на протяжении долгого времени. Вместе с тем в стеклоомывателе есть денатурирующие добавки - диэтилфтолата или битрекса, поэтому его потребление не по назначению создает угрозу жизни и здоровью человека. Милиция Минской области призывает граждан беречь жизнь и здоровье, ни при каких обстоятельствах не употреблять суррогаты алкоголя.-0-