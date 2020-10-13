В Минской области в течение 20 минут произошло два ДТП со смертельным исходом

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два смертельных ДТП с интервалом в 20 минут произошли сегодня в Минской области. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Сегодня около 6.00 57-летний житель Мяделя на автомобиле "Ситроен Ксантия" ехал по автодороге Р58 Минск - Калачи - Мядель. На пересечении с автодорогой Р28 Минск - Молодечно - Нарочь вблизи деревни Шиковичи Мядельского района он неправильно выбрал скорость движения, в результате чего не справился с управлением, съехал в кювет и совершил наезд на придорожное дерево", - рассказали в УВД.

В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. 36-летний пассажир получил травмы различной степени тяжести и доставлен в медучреждение.

Еще одно ДТП со смертельным исходом произошло спустя 20 минут на автодороге М1 Брест - Минск - граница Российской Федерации. Около 6.20 вблизи деревни Обчак Минского района 35-летняя женщина на автомобиле "Ситроен", двигаясь в направлении Бреста по крайней левой полосе, совершила наезд на находящегося на проезжей части 25-летнего пешехода.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.-0-