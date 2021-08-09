В Минской области в выходные под колесами авто травмированы 9 человек

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в минувшие выходные в результате 7 дорожно-транспортных происшествий 9 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Задержано 36 нетрезвых водителей, 5 из которых - по сообщениям граждан. Пресечено 74 факта управления транспортными средствами людьми, не имеющими права управления.

141 пешеход привлечен к административной ответственности, причем практически каждый третий находился в нетрезвом состоянии. 55 пешеходов не были обозначены световозвращающими элементами. Всего правоохранители за выходные дни выявили более 1,3 тыс. нарушений со стороны участников дорожного движения.

8 августа около 15.00 на 18-м км автодороги Р1 Минск - Дзержинск в Минском районе 21-летний водитель, двигаясь на автомобиле Volkswagen Bora в направлении столицы, по предварительной версии, неправильно выбрал скорость движения, в результате чего совершил попутное столкновение с автомобилем Geely Emgrand, 28-летняя водитель которого остановилась, чтобы пропустить пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе. В аварии пострадал водитель немецкой иномарки и двое его пассажиров - женщина 1945 года рождения и девушка 1997 года рождения.

В этот же день около 19.49 на 19-м км автодороги Р1 Дзержинского района вблизи кафе "Дедова корчма" водитель 1997 года рождения, двигаясь на автомобиле Chevrolet, при возникновении препятствия в виде остановившихся автомобилей не успела среагировать и совершила наезд на автомобиль BMW. В результате этого водитель BMW совершил наезд на автомобиль Kia, тот в свою очередь - наезд на автомобиль Lancia, а водитель Lancia - на Mercedes. Пострадала пассажир Chevrolet 1996 года рождения. С травмой руки девушка доставлена в больницу. Авто получили механические повреждения.

По фактам ДТП проводятся проверки. Госавтоинспекция Минской области обращает внимание водителей на неукоснительное соблюдение ПДД. При движении необходимо проявлять максимум внимания и не отвлекаться. С учетом погодных и дорожных условий выбирать безопасную скорость движения и дистанцию до впереди идущего автотранспорта. Берегите себя и своих пассажиров.-0-