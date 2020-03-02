В Минской области во время пьяной ссоры мужчина лишился уха

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минской области устанавливает обстоятельства конфликтов, участникам которых умышленно причинены тяжкие телесные повреждения. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Днем 27 декабря прошлого года ранее неоднократно судимый 47-летний житель Столбцовского района, возмущенный оскорблением в свой адрес, пришел к 55-летнему соседу. По данным следствия, мужчина избил хозяина квартиры и ножом отрезал ему ухо. Потерпевшего госпитализировали. Подозреваемый в момент преступления был пьян (1,5 промилле в выдыхаемом воздухе).

Следователи Солигорска выясняют обстоятельства инцидента, который произошел 2 февраля в ночном клубе. Согласно материалам уголовного дела, на танцполе между двумя посетительницами возникла ссора, переросшая в драку. "В результате 22-летняя жительница Солигорского района в состоянии алкогольного опьянения ударила стеклянным бокалом по лицу 33-летнюю женщину", - рассказала Татьяна Белоног.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.147 УК. Следователи осмотрели места происшествий. Назначены экспертизы, произвести их поручено специалистами УГКСЭ по Минской области. Продолжается работа с подозреваемыми, потерпевшими и свидетелями.

Окончательно действия участников инцидентов будут квалифицированы по результатам расследования.-0-