В Минской области возбуждено 39 уголовных дел по фактам наездов на пешеходов

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи Минской области возбудили 39 уголовных дел по фактам наездов водителями транспортных средств на пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах, в которых погибли 7 человек. Расследование 18 уголовных дел завершено. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

"По данным следствия, 11 ноября около 7.40 24-летний мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi, совершил наезд на улице Полка Нормандия-Неман в Борисове на 60-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот же день около 8 утра 35-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen и двигаясь по улице Лопатина в Борисове, при аналогичных обстоятельствах совершил наезд на 61-летнюю женщину. В результате ДТП обоим потерпевшим причинены тяжкие телесные повреждения, с которыми они госпитализированы в учреждения здравоохранения", - рассказали в СК.

Через несколько дней произошел наезд на пешехода в Минском районе. Так, 20 ноября около 18.30 53-летний мужчина, управляя автомобилем Lexus, вблизи деревни Масловичи не уступил дорогу 72-летней женщине на нерегулируемом пешеходном переходе и совершил наезд на нее. В результате ДТП престарелая женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.

В соответствии с правилами дорожного движения преимущественное право пересечения проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу предоставлено пешеходам, при этом пешеход обязан убедиться, что выход на проезжую часть безопасен.

Следователи напоминают, что в темное время суток, а также при неблагоприятных погодных или метеорологических условиях пешеходы могут быть незаметны на дороге. В связи с этим водители при подъезде к пешеходному переходу обязаны двигаться со скоростью, позволяющей при необходимости уступить дорогу другим участникам движения, а пешеходам рекомендуется в темное время суток обозначить себя световозвращающими элементами.-0-