В Минской области возбуждены уголовные дела об угрозах насилия и призывах к массовым беспорядкам

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи УСК по Минской области констатируют факт увеличения количества уголовных дел об оскорблениях, угрозах применения насилия в отношении представителей органов власти и правоохранителей, а также призывах к массовым мероприятиям и участию в групповых действиях, грубо нарушающих порядок. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Так, расследуется уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Солигорска. Мужчина в региональном чате обучал участию в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. С июня по октябрь этого года, являясь администратором регионального Telegram-чата, он размещал в нем сообщения деструктивного характера. Кроме того, публиковал в других каналах призывы к массовым шествиям, давал инструкции о выводе из строя железнодорожных путей, автобусного парка.

Личность мужчины установлена. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.342 (обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса.

В другом случае 21-летний житель деревни Копище Минского района в мессенджере Telegram отправлял сотрудникам милиции сообщения с угрозами применения насилия. Ранее данные милиционеров были размещены в деструктивных Telegram-каналах. Личность мужчины также была установлена. Он задержан, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности за кражу и хулиганство.

Теперь против него возбуждено уголовное дело по ст.364 (угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности или принуждения к изменению характера этой деятельности либо из мести за выполнение служебной деятельности) Уголовного кодекса. В настоящее время следователи проводят допросы, осмотры техники. Также назначены экспертизы, в том числе лингвистическая и психолого-психиатрическая. Во время допроса мужчина полностью признал вину. Он пояснил, что был зол на сотрудников органов внутренних дел из-за его задержания в августе этого года. В связи с этим и направлял сообщения с угрозами в адрес правоохранителей.

Окончательная правовая оценка действиям мужчин будет дана по результатам расследования.-0-