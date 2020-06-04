4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области вводили план "Перехват" для задержания угонщика-рецидивиста, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Ночью с 3 на 4 июня в дежурную службу Дзержинского РОВД поступило сообщение от жительницы райцентра. Заявительница сообщила, что кто-то завладел ее машиной и уехал в неизвестном направлении. Угон произошел возле дома потерпевшей.

В Дзержинском и трех соседних районах был введен спецплан "Перехват". Через полчаса сотрудники ОГАИ Узденского РОВД задержали мужчину на угнанном авто.

Угонщиком оказался 28-летний житель Дзержинска. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за аналогичное правонарушение.-0-