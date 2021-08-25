В Минской области за 7 месяцев из незаконного оборота изъято 49 кг наркотиков и прекурсоров

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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области за 7 месяцев из незаконного оборота изъято почти 49 кг наркотиков и прекурсоров. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома."В современном мире борьба с наркотиками является одной из приоритетных задач правоохранителей. На территории Минской области также активно проводится такая работа. Не в последнюю очередь это связано с ростом по сравнению с прошлым годом числа зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, - с 410 до 519, в том числе и сбыта наркотиков - с 212 до 295. В этот период к уголовной ответственности привлечено 250 человек, в том числе 94 наркосбытчика, - рассказали в УВД. - За 7 месяцев выявлена и пресечена деятельность 4 каналов (2020 году - 3) поставки наркотических средств и психотропных веществ, 20 помещений (2020-м - 9) для выращивания наркосодержащих растений, 2 лабораторий по производству психотропных веществ. Из незаконного оборота по уголовным делам изъято 21 кг 373 г наркотиков и 27 кг 561 г прекурсоров".За этот же период за появление в общественном месте в состоянии, вызванном потреблением наркотиков, а также их потребление к административной ответственности привлечены 45 человек. Также из оборота изъято 14,15 кг некурительных табачных изделий (насвая). К административной ответственности привлечено 14 лиц, 13 - освобождены от ответственности с вынесением предупреждения.Установлено 213 человек, занимавшихся незаконным посевом и (или) выращиванием растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 160 из них привлечены к административной ответственности, 53 - освобождены с вынесением предупреждения."Зарегистрирован 21 факт передозировки (отравлений) наркотиками, 17 из которых - с летальным исходом. К слову, 14 умерших были ранее судимы, в том числе и за незаконный оборот наркотиков, 12 - состояли на учете психиатра-нарколога. За аналогичный период прошлого года из десяти человек от передозировки скончались семеро. Анализируя данную ситуацию, стоит отметить отсутствие с 2018 года в Минской области передозировок несовершеннолетних лиц", - добавили в УВД.-0-