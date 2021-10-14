14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области за 9 месяцев по вине нетрезвых водителей в ДТП погибли 13 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотических средств и психотропных или токсических веществ является самым грубым и опасным нарушением правил дорожного движения, что неминуемо приводит к ДТП. За 9 месяцев стражами дорог выявлено и привлечено к ответственности 2559 нетрезвых водителей. За указанный период по вине нетрезвых водителей произошло 38 ДТП, в результате которых 13 человек погибли, 38 - получили травмы различной степени тяжести", - рассказали в ГАИ.

С 15 по 18 октября ГАИ Минской области проводит профилактическую акцию "Трезвый водитель", направленную на предупреждение и пресечение фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями, а также не имеющих права управления. Созданы рейдовые группы из числа сотрудников ГАИ и других служб милиции общественной безопасности. Патрулирование нарядов милиции приближено к объектам торговли спиртными напитками (кафе, магазины, АЗС) и увеселительным заведениям, особенно в вечернее и ночное время суток. Также под контролем страж дорог нетрезвые пешеходы и велосипедисты, создающие прямую опасность для безопасного дорожного движения.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно ст.18.15 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена градация алкогольного опьянения водителя. Если алкогольное опьянение составляет до 0,8 промилле включительно - правонарушитель лишается водительского удостоверения сроком на 3 года, также придется заплатить и штраф 100 базовых величин, если более 0,8 промилле - лишение прав сроком на 5 лет и штраф в 200 базовых величин. За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности, при этом предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности.

"Если у вас есть информация, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, или вы видите на проезжей части дороги нетрезвых пешеходов или велосипедистов, незамедлительно сообщите по телефонам (8- 017) 229-04-44 либо 102", - добавили в ГАИ.-0-