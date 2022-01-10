В Минской области за четыре дня задержаны 33 нетрезвых водителя

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 6 по 9 января в результате 6 дорожно-транспортных происшествий 2 человека погибли и 7 получили травмы различной степени тяжести. Всего за указанный период стражами дорог выявлено 2653 нарушения со стороны участников дорожного движения. Задержаны 33 нетрезвых водителя. Пресечено 155 фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

566 пешеходов-нарушителей привлечены к административной ответственности, из них 176 находились в нетрезвом состоянии, 287 - не обозначили себя в темное время суток световозвращающими элементами.

За указанный период на территории Минской области зарегистрировано 154 факта ДТП без пострадавших, где автомашины получили механические повреждения.

"7 января около 15.20 на 30-м км автодороги Старобин - Сковшин - Сосны в Солигорском районе водитель 1975 года рождения, не имея права управления транспортным средством, двигаясь на автомобиле "Фольксваген Пассат", при повороте налево не уступил дорогу водителю автомобиля "Ауди А6" 1992 года рождения, которая двигалась во встречном направлении. В результате автоаварии несовершеннолетний пассажир 2014 года рождения автомобиля "Фольксваген Пассат" с полученными травмами госпитализирован. Сам водитель автомобиля получил телесные повреждения, но не госпитализировался. Водитель автомобиля "Ауди А6" не пострадала. Известно, что несовершеннолетний пассажир находился в автомобиле на переднем сиденье без специального детского удерживающего устройства и не был пристегнут ремнем безопасности", - рассказали в ГАИ.

9 января около 3.00 на 17-м км автодороги Р23 Минск - Микашевичи водитель 1991 года рождения, двигаясь на автомобиле "Ауди А3" со стороны Минска в направлении Слуцка совершила наезд на пешехода 1977 года рождения, который пересекал проезжую часть дороги. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Известно, что пешеход не был обозначен световозвращающими элементами.

Во избежание ДТП ГАИ Минской области настоятельно рекомендует участникам дорожного движения быть внимательными и строго соблюдать ПДД. Водителям при движении учитывать погодные и дорожные условия, при этом соблюдать скоростной режим, обдумывать каждый свой маневр и в обязательном порядке пристегиваться ремнями безопасности, а малолетних пассажиров перевозить только в специальных детских удерживающих устройствах. Пешеходам также быть осторожными в дорожном движении, переходить дорогу только в установленных правилами местах и обозначать себя световозвращающими элементами в темное время суток.-0-