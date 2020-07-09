В Минской области за день два ребенка получили травмы в ДТП

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два ребенка травмированы в ДТП в Минской области, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сегодня около 11.30 в Заславле на улице Студенецкой 8-летний велосипедист выехал из-за стоящих вдоль тротуара машин. Двигавшийся на автомобиле Skoda Fabia 34-летний водитель, по предварительной информации, не успел затормозить и сбил ребенка. Мальчик с телесными повреждениями госпитализирован.

Спустя три часа, около 14.30, в поселке Самохваловичи Минского района 15-летнюю школьницу подвозил отец ее одноклассника. По предварительной информации, выйдя из машины, девятиклассница неожиданно для двигавшегося следом на автомобиле Toyota Corolla 48-летнего водителя выбежала на дорогу. Тот не успел затормозить и сбил ее. Школьница с травмами доставлена в больницу.

Всего с начала года произошло 167 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 10 детей погибли и 174 получили ранения. Восемь погибших были пассажирами, двое - пешеходами. "Причины детского травматизма неизменны: переход дороги на красный свет или перед близко идущим транспортом в неустановленном месте, внезапный выход на проезжую часть из-за припаркованных машин, кустов, игры на проезжей части и около нее, езда на велосипеде без достаточных навыков и знаний правил дорожного движения", - отметила Ольга Чемоданова.

МВД призывает родителей контролировать детей и интересоваться, чем они занимаются. Малолетние должны постоянно находиться под присмотром взрослых. Детям следует объяснять, что нельзя резко выбегать на дорогу, даже если она находится на прилегающей к жилой застройке территории. Им нужно рассказать, что прежде, чем шагнуть на пешеходный переход, надо остановиться и осмотреться, убедиться, что водители их видят. Дети должны понимать, что во время пересечения проезжей части нужно смотреть по сторонам, а не отвлекаться на смартфон.

Ребенку до 14 лет запрещено выезжать на велосипеде на дорогу. Кататься можно только по велосипедной или пешеходной дорожке и тротуару. Детям до 16 лет нельзя садиться за руль скутера и мопеда. Прежде, чем стать водителем мопеда, подросток обязан сдать экзамен в ГАИ и получить удостоверение.

"Отправляясь в поездку на автомобиле, не забывайте о соблюдении мер безопасности при перевозке детей. Ребенок до 12 лет должен быть в специальном удерживающем устройстве, а детей постарше необходимо пристегивать стандартным ремнем безопасности", - обратила внимание Ольга Чемоданова.

МВД также призывает водителей быть предельно внимательными при проезде нерегулируемых пешеходных переходов и во дворах.-0-