24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области за два дня в автоавариях пострадали двое несовершеннолетних. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

23 марта произошла автоавария с участием ребенка-пассажира в Жодино. "Около 7.30 40-летний местный житель, управляя автомобилем "Хонда CR-V", двигаясь по автодороге Р-53 Слобода-Новосады в Жодино со стороны Борисова, при повороте налево, в сторону ул. Богуславо Поле, не уступил дорогу автомашине "Фольксваген-Поло", которая двигалась во встречном направлении в сторону Минска под управлением 48-летнего жителя города Смолевичи. Произошло столкновение. В итоге 14-летняя девочка-пассажир автомашины "Хонда" с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга госпитализирована. Установлено, что девочка была пристегнута ремнем безопасности. Сам водитель, отец несовершеннолетней, не пострадал", - рассказали в ГАИ.

Сегодня около 7.00 в Слуцке напротив дома №195 на ул.Ленина вблизи автобусной остановки 57-летний местный житель, управляя автомобилем "Форд-Гелакси", совершил наезд на 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Несовершеннолетняя с травмами госпитализирована. По данному факту проводится проверка.

С 22 марта по 4 апреля на территории Минской области проводится профилактическая акция "Безопасные каникулы", направленная на предупреждение автоаварий с участием несовершеннолетних. "Уважаемые взрослые, помните, что ребенок в салоне автомашины целиком и полностью зависит от водителя. В силу своей детской беспечности дети-пассажиры могут просто забыть пристегнуться, а вот взрослым будет непростительно забыть о мерах безопасности в транспорте. С раннего возраста необходимо прививать ребенку осознание необходимости использования ремней безопасности или детского удерживающего устройства. Уважаемые водители, будьте предельно внимательны при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам. Возле остановки общественного транспорта проявляются две основные опасные привычки детей: выбегать из-за помех обзору и спешить (к автобусу или выходя из него). Учитывайте это. В свою очередь пешеходам также необходимо проявлять осторожность, выходя на "зебру". Прежде чем переходить проезжую часть, убедитесь, оглянувшись по сторонам, что водители транспортных средств вас пропускают", - добавили в ГАИ.-0-