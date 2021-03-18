В Минской области за два месяца в ДТП с пешеходами погибли 9 человек, 20 травмированы

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области за два месяца в ДТП с участием пешеходов девять человек погибли, 20 травмированы. В одной аварии пострадал велосипедист, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома

По вине пешеходов произошло 18 ДТП. В 16 случаях в темное время суток пешеходы не были обозначены световозвращающими элементами. Особую опасность на проезжей части и вблизи нее создают нетрезвые пешеходы. Они ведут себя нелогично, неосторожно, а иногда и агрессивно. Бывает, пьяные люди выбирают для отдыха дорогу, это приводит к авариям с тяжелыми последствиями.

"Если вы видите вблизи проезжей части пешехода с признаками опьянения, явно представляющего опасность для движения, просим незамедлительно сообщить на телефонную линию 102", - отметили в ГАИ.

К слову, за два месяца этого года 5467 пешеходов-нарушителей привлечены к административной ответственности, из них более 1400 были пьяны.

Согласно ст.18.20 КоАП, пешеход, который в темное время суток идет по проезжей части, не обозначив себя фликером, может получить штраф от 1 до 3 базовых величин (БВ) или предупреждение. Если нарушение им правил дорожного движения создало аварийную ситуацию, штраф составляет от 3 до 8 БВ. На сумму от 3 до 5 БВ штрафуется тот, находится на дороге в состоянии опьянения. Если нарушение ПДД повлекло причинение легкого телесного повреждения, либо повреждение транспортного средства, груза, дорожного покрытия, дорожных и других сооружений или иного имущества, виновного штрафуют на 5-20 БВ.

"Уважаемые водители, при приближении к пешеходному переходу следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора. Необходимо быть готовым остановиться и пропустить людей, начинающих либо завершающих переход. При проезде нерегулируемого перехода следует учитывать поведение пешеходов, усиливая внимание и снижая скорость. Пешеходам, прежде чем пересекать дорогу, необходимо посмотреть по сторонам, убедиться, что идти безопасно, что водители вас заметили и успели остановиться. И не забывайте обозначать себя световозвращающими элементами в темное время суток, а также в условиях плохой видимости", - добавили в Госавтоинспекции.

Для предупреждения ДТП с уязвимыми участниками движения (пешеходы, велосипедисты, возчики гужевого транспорта), а также популяризации световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости в Минской области с 19 по 24 марта Госавтоинспекция проводит масштабную профилактическую акцию "Будь в безопасности!". Милиционеры несут службу вместе с членами добровольных дружин, других общественных формирований вблизи мест массового движения пешеходов: остановок общественного транспорта, нерегулируемых переходов, пешеходных зон у магазинов. Также на контроле правоохранителей - улицы, участки автодорог, где наиболее высок риск наездов на людей, особенно в часы пик и темное время суток.-0-