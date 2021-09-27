В Минской области за летний сезон возбуждено 10 уголовных дел по ДТП с мототранспортом

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области следователи проанализировали причины ДТП с участием мототранспорта. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

"С приходом летнего сезона на территории Минской области возросло количество ДТП с участием мотоциклов, влекущих гибель и травмирование граждан. Следователями региона за истекший период 2021 года возбуждено 10 уголовных дел по фактам подобных ДТП, в которых погибли 8 человек, 6 - получили тяжкие телесные повреждения. По мнению управления процессуального контроля УСК по Минской области, всех необходимых действенных мер по обеспечению безопасного движения указанной категории механических транспортных средств не принимается, - рассказали в УСК. - Следователи отмечают: отсутствие должной транспортной дисциплины у водителей транспортных средств явилось одной из причин, способствовавших совершению следующих ДТП и наступлению тяжких последствий".

Так, 37-летний мужчина 2 июня около 10.00, управляя автомобилем Volkswagen Golf, двигался по улице Первомайской в городе Любань. При выезде на разрешающий сигнал светофора на перекресток с улицей Советской и последующим поворотом налево он не уступил преимущество в движении мотоциклу Honda под управлением 47-летнего мужчины, двигавшегося на разрешающий сигнал светофора во встречном направлении, что привело к столкновению транспортных средств. В результате ДТП водителю мотоцикла причинены тяжкие телесные повреждения. Расследование уголовного дела завершено.

Еще один подобный случай произошел в Солигорске. Там 49-летний водитель автомобиля Volkswagen Multivan 29 июня около 22.35 двигался по улице К.Заслонова в направлении улицы Ленина. При выполнении маневра разворота он допустил столкновение с попутно двигавшимся мотоциклом Yamaha под управлением 25-летнего парня, который от полученных травм в тот же день скончался в больнице. Расследование по данному уголовному делу продолжается.

"Приведенные примеры свидетельствуют, что существующие технические средства организации дорожного движения в Любани и Солигорске на указанных перекрестках не обеспечивают должной безопасности дорожного движения и жизни граждан. По мнению УСК, обустройство подобных перекрестков светофорными объектами, в том числе дополнительной секцией с указателем соответствующего поворота и отдельной выделенной на проезжей части полосой для заданного маневра, может обеспечить достижение поставленной цели. Именно отсутствие указанных инженерных сооружений явилось одним из условий, способствовавших совершению ДТП и наступлению тяжких последствий. Также не следует забывать, что, согласно правилам дорожного движения, перед поворотом налево или разворотом вне перекрестка водитель транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам и попутному трамваю", - добавили в УСК.

27 мая около 17.00 в деревне Гоцк Солигорского района 56-летняя женщина двигалась на велосипеде. При совершении поворота налево последняя столкнулась с двигавшимся в попутном направлении мотоциклом ММВЗ под управлением 21-летнего водителя. В результате ДТП женщине причинены тяжкие телесные повреждения.

В ходе расследования установлено, что на момент ДТП пострадавшая двигалась на велосипеде без какой-либо защитной экипировки. При совершении поворота налево последняя не убедилась в безопасности указанного маневра, никаким сигналом о своем намерении водителей окружающих транспортных средств не предупредила. Для мотоциклиста, двигавшегося со скоростью 45 км/ч, указанный маневр стал неожиданным, что и привело к ДТП и тяжким последствиям. Производство по данному уголовному делу прекращено ввиду отсутствия состава преступления.

По всем фактам ДТП следователями возбуждались уголовные дела по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения либо смерти) Уголовного кодекса и проводилось предварительное расследование.-0-