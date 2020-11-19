В Минской области за непройденный техосмотр к ответственности привлечены более 400 водителей

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С целью усиления профилактической работы с собственниками и владельцами транспортных средств с 10 по 23 ноября сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями УП "Белтехосмотр" проводят мероприятия по контролю за техническим состоянием машин. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Водитель, у которого отсутствует разрешение на допуск к участию в дорожном движении, рискует не только своей безопасностью, но и безопасностью окружающих", - отметили в ГАИ.

Как показывают проверки на улицах и дорогах области, эксплуатируется много автомобилей с неудовлетворительным внешним видом и явными признаками технической неисправности. К слову, только с начала проведения данного мероприятия на территории Минской области сотрудниками Госавтоинспекции привлечены к административной ответственности свыше 400 водителей, не прошедших гостехосмотр.

В ГАИ напомнили, что за управление транспортными средствами, не прошедшими государственный технический осмотр, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа от 1 до 3 базовых величин (от Br27 до Br81). За повторное данное правонарушение в течение года предусмотрена административная ответственность от 2 до 5 базовых величин (Br54 -Br135).-0-