30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области за организацию злостного хулиганства задержан вор в законе. Об этом в своем Telegram-канале информирует пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
"В конце августа четверо сторонников уголовного авторитета по прозвищу Паштет в Борисове избили 40-летнего мужчину. Жестокое нападение было совершено у входа в гипермаркет, на глазах посетителей и работников торгового объекта. Пострадавший является приверженцем криминального клана вора в законе по прозвищу Кушнер. Выходка оказалась следствием давнего противостояния главарей по переделу сфер влияния и укреплению положения в криминальной среде", - говорится в сообщении.
Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за хулиганство, совершенное группой лиц. Уголовный авторитет по прозвищу Паштет задержан за организацию злостного хулиганства.
По информации минского облуправления ГУБОПиК, фигуранты не работают, ранее привлекались к уголовной ответственности. Сейчас проверяется причастность злоумышленников к иным преступлениям, в том числе связанным с незаконным оборотом огнестрельного оружия.-0-