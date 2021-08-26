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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области за семь месяцев от отравлений суррогатом погибли 17 граждан, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.С 24 по 28 августа в регионе проводятся мероприятия по предупреждению пьянства. Внимание правоохранителей направлено на общественные места, где граждане систематически распивают спиртное, объекты торговли с ночным графиком работы, места с массовым пребыванием молодежи. Участковые инспекторы милиции работают совместно с председателями сельских советов, сотрудниками МЧС, представителями органов лесного хозяйства. На особом контроле - те, кто ранее попадал в поле зрения за правонарушения, связанные с незаконным оборотом алкоголя, в том числе оптовые производители суррогата.Только за одни сутки в области из незаконного оборота изъято более 38 т суррогатов алкоголя: самогона, самогонной браги и технического спирта."В частности, на хуторе в одной из деревень на границе Воложинского и Сморгонского районов неработающий местный житель под самогонное производство приспособил дом, в котором установил самогонный аппарат. Брагу заваривал не только в доме, но и на чердаке, а также в хозяйственной постройке. По предварительной информации, производительность аппарата составляла около 500 л самогона в сутки, отходы производства вывозились и сливались в лесу в километре от хутора. Объемы производства позволяют сделать вывод о том, что спиртное поставлялось для дальнейшей продажи", - рассказали в УВД.-0-