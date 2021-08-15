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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области за сутки от огня пострадали два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.14 августа в 15.08 спасателям поступило сообщение о загорании в поселке Черницкий Смолевичского района. Прибывшие подразделения МЧС установили, что горит сухая растительность на приусадебном участке на площади 300 кв.м. До прибытия подразделений МЧС пожар тушили местные жители. Позже стало известно, что один из них помогал хозяйке участка наводить порядок на подворье. При самостоятельном тушении мужчина получил термические ожоги рук и ног (35% тела). Пострадавший доставлен в учреждение здравоохранения.В этот же день спасателям стало известно о госпитализации в больницу мужчины с ожогами 21% тела. Днем, находясь на частном подворье в городском поселке Руденск Пуховичского района, пострадавший разжигал мангал. В результате вспышки газовой горелки мужчина получил ожоги.Спасатели обращают внимание, что при приготовлении пищи на огне необходимо быть предельно осторожным: устанавливать устройства на безопасном расстоянии от зданий и сооружений, ни в коем случае не использовать для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, следить за детьми. Специалисты также напомнили, что допускается разведение костров на приусадебных участках, однако не стоит забывать о правилах безопасности: процесс должен быть контролируемым, место кострища располагайте на безопасном расстоянии от зданий и построек, вооружитесь ведром с водой, штыковой лопатой или огнетушителем. Не допускайте разжигания костра в ветреную погоду - в считаные секунды огонь может распространиться по участку и перейти на постройки.-0-